Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным запланирован на 22 февраля

В состав экипажа также входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту запланирован на 22 февраля. Об этом в среду сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и [американская компания] SpaceX планируют старт миссии Crew-8 к Международной космической станции не ранее четверга, 22 февраля", - следует из заявления на сайте управления.

В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно.