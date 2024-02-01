1 февраля, 06:09

Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля

Модуль попытается возобновить работу, когда солнце начнет вновь нагревать его батареи

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Совершивший 20 января посадку на Луне первый японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии, получаемой от солнечных батарей. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Читайте также
История японской программы по исследованию Луны

По его данным, модуль попытается возобновить работу в середине февраля, когда солнце начнет вновь нагревать его батареи.

Через несколько часов после посадки 20 января, примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января), аппарат был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января, вероятно, из-за смены угла падения солнечных лучей на Луну. Как отмечает JAXA, в ходе последнего 12-часового рабочего сеанса модуль с помощью спектроскопической камеры провел анализ лунного грунта в районе посадки. Японские специалисты присвоили названия некоторым крупным камням, находящимся поблизости от аппарата, используя при этом породы собак, таких как бигль, акита-ину и прочие.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это смогли сделать СССР, Индия, Китай и США. Аппарат удалось посадить всего в 55 м от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Таким образом, специалисты JAXA выполнили поставленную задачу, обеспечив сверхточную посадку в радиусе не более 100 м от заданной цели.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см применяет пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г. 

Теги:
Япония