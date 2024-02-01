РФ и Китай обсудили предотвращение гонки вооружений в космосе

В МИД РФ заявили, что в ходе консультаций отмечена необходимость дальнейшей координации в сфере космоса как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российско-китайские межведомственные консультации по вопросам космической безопасности состоялись в Пекине 1 февраля, заявили в МИД РФ. Стороны обсудили необходимость сотрудничества для предотвращения гонки вооружений в космосе.

"Осуществлен обмен оценками ситуации в данной области. Подчеркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и вепонизации космоса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Также стороны отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридическому инструменту в части предотвращения гонки вооружений в космосе. "Констатирована актуальность международной инициативы/политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках", - резюмировали на Смоленской площади.