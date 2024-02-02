Китай намерен запустить спутник-ретранслятор к Луне в первой половине 2024 года

Queqiao-2 будет служить ретрансляционной платформой для четвертого этапа китайской программы исследования Луны, предоставляя услуги связи для миссий "Чанъэ-4", "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8"

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Запуск китайского спутника-ретранслятора Queqiao-2 ("Сорочий мост-2", Magpie Bridge 2) для связи между обратной стороной Луны и Землей запланирован на первую половину 2024 года, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Аппарат уже доставлен на космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщило космическое ведомство.

"В настоящее время объекты на космодроме находятся в хорошем состоянии, подготовительные работы ведутся в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

Queqiao-2 будет служить ретрансляционной платформой для четвертого этапа китайской программы исследования Луны, предоставляя услуги связи для миссий "Чанъэ-4", "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8".

Ранее сообщалось, что Китай запустит аппарат "Чанъэ-6" к Луне для сбора образцов в мае 2024 года. Следующим шагом китайской лунной программы станет миссия аппарата "Чанъэ-7" в 2026 году, который отправится исследовать Южный полюс Луны. Вместе с аппаратом "Чанъэ-8", который должен быть запущен в 2028 году, миссия "Чанъэ-7" должна будет приблизить Китай к осуществлению проекта создания научно-исследовательской базы на Луне.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу исследований Луны. Прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда космический аппарат достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". 24 ноября 2020 года ракета-носитель "Чанчжэн-5" отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта. Планируется, что аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов.