Задачи эксперимента "Взаимодействие-2" расширили для подготовки к межпланетным полетам

Постановщиком эксперимента является Институт медико-биологических проблем РАН

МКС, 3 февраля. /ТАСС/. Задачи нового этапа эксперимента "Взаимодействие" расширены в связи с необходимостью прогнозирования эффективности взаимодействия космонавтов в условиях автономных межпланетных полетов, передает спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Постановщиком эксперимента "Взаимодействие-2" является Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. "Задачи нового этапа эксперимента расширены в связи с необходимостью разработки новых технологий оценки и прогнозирования эффективности взаимодействия космонавтов в условиях автономных межпланетных полетов", - сказал Кононенко.

По его словам, на первом этапе эксперимента главными были задачи определения влияния культурных различий на сплоченность и совместную работу экипажа МКС. "Дополнительно к изучению динамики ценностей профессиональной культуры и сплоченности, теперь изучаются и успешность совместного выполнения модельной операторской деятельности, и влияние общей двигательной активности, и качества сна на эффективность совместной работы", - подчеркнул космонавт.

Также Кононенко сообщил, что для реализации новых задач специалистами ИМБП РАН была разработана и поставлена на МКС новая научная аппаратура. "Это бортовые комплекты "Гомеостат" и "Актиграф". Комплект "Гомеостат" представляет собой реализацию на базе беспроводных технологий классической методики "Гомеостат", разработанного учеными ИМБП РАН еще в 60-е годы специально для оценки совместимости космических экипажей. И наш экипаж оказался первым, кто начал выполнять новый этап эксперимента", - заявил спецкор ТАСС.

Кононенко уточнил, что для регистрации общей двигательной активности используется актиграф с доработанным специально для МКС программным обеспечением, который носится непрерывно на неведущей руке в течение не менее 36 часов. "Надеваются актиграфы накануне сеанса проведения методики "Гомеостат", который выполняется ежемесячно", - добавил Кононенко.