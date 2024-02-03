Космонавты приступили к укладке отработавшего оборудования и мусора на "Прогресс МС-24"

По словам спецкора ТАСС Олега Кононенко, вместе с "Прогрессом" будет утилизировано демонтированное оборудование из шлюзовой камеры после ее интеграции в российский сегмент

МКС, 3 февраля. /ТАСС/. Космонавты начали укладку отработавших свой ресурс приборов, оборудования и бытового мусора в грузовой корабль "Прогресс МС-24", который будет отстыкован от Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Приступили к укладке удаляемого оборудования в грузовой корабль "Прогресс". Перечень, рекомендации по размещению и последовательность загрузки определяется Землей. Центр управления полетами присылает радиограмму, в соответствии с которой действует экипаж", - сказал Кононенко.

По его словам, вместе с "Прогрессом" будет утилизировано демонтированное оборудование из шлюзовой камеры после ее интеграции в российский сегмент (механизм стягивания и захвата, мишень, направляющие стыковочного агрегата и т. д.), отработавшие свой ресурс приборы и агрегаты различных бортовых систем, одежда, бытовой мусор.

"Прогресс МС-24" находится на орбите с августа 2023 года. После расстыковки грузовой корабль будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.