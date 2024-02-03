Китай запустил аппарат с ИИ в составе группы спутников

По информации CGTN, аппарат запустили с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.

Аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск) в составе группы из девяти спутников. Запуск был произведен с водной поверхности близ города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун.

Как поясняет CGTN, разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) коммерческий спутник с искусственным интеллектом, названный Rongpiao (другое название - Xingshidai-18), представляет собой спутник интегрированной сети зондирования. Аппарат предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion, он "будет обладать возможностями удаленной интегрированной платформы для будущих сетей связи".

О назначении остальных спутников не сообщается.

Это был третий пуск ракеты-носителя SD-3, отмечается в сообщении телеканала.