Китай запустил 11 спутников одной ракетой-носителем

Это 508-й пуск ракеты серии Long March

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китай запустил на орбиту группу из 11 спутников Geely-02 constellation одной ракетой-носителем.

Пуск, передает агентство Xinhua, произведен с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань ракетой-носителем Long March 2C (Changzheng 2C, "Великий поход-2-си") в 07:37 по пекинскому времени (02:37 мск). Спутники выведены на заданную орбиту, говорится в сообщении.

Это 508-й пуск ракеты серии Long March.

Спутники Geely-02 constellation, отмечается в сообщении, могут обслуживать пользователей по всему миру, предоставляя интегрированные технологии связи, навигации и дистанционного зондирования, поддерживая такие области, как автоматизированное вождение и интеллектуальное сетевое подключение.