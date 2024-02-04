Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Специальный корреспондент ТАСС на МКС превысил достижение космонавта Геннадия Падалки, который провел в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

Сегодня в 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток. В июне спецкор ТАСС отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле "Союз ТМА-12". По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.