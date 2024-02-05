Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указывается, что звание присвоено Матвееву "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Матвеев родился в 1983 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2006 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, прошел обучение на военной кафедре университета. Работал младшим научным сотрудником, ведущим инженером в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. В 2010 году был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели, с 2012 года - космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. В 2022 году был участником экспедиции на МКС, входил в состав "бауманского экипажа", все участники которого (Матвеев, Олег Артемьев и Сергей Корсаков) являлись выпускниками МГТУ имени Н. Э. Баумана. Космонавты пробыли на станции 195 суток и вернулись на Землю 29 сентября 2022 года.