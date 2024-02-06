Глава Народного совета Туркмении поздравил космонавта Кононенко с мировым рекордом

Гурбангулы Бердымухамедов отметил особый смысл в том, что рекорд состоялся в год, когда республика, многие государства мира и международные организации отмечают 300-летие туркменского философа, мыслителя, поэта Махтумкули Фраги

АШХАБАД, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил командира отряда космонавтов Роскосмоса, специального корреспондента ТАСС на Международной космической станции (МКС), Героя Туркмении и РФ Олега Кононенко с установлением мирового рекорда по суммарному пребыванию на орбите.

"От имени главы государства (Сердара Бердымухамедова - прим. ТАСС), в его лице от имени народа Туркменистана и от себя лично поздравляю вас с большим достижением - мировым рекордом по суммарному пребыванию на космической орбите Земли. <...> Этим подвигом вы - Герой Туркменистана, продемонстрировали решимость и твердость воли, направленные на мирное освоение космоса, использование результатов научно-исследовательской и практической деятельности, проводимой космонавтами в целях глобального развития", - отметил Бердымухамедов, текст поздравления которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Он также отметил особый смысл в том, что рекорд состоялся в год, когда Туркмения, многие государства мира и международные организации отмечают 300-летие туркменского философа, мыслителя, поэта Махтумкули Фраги. "В своих трудах туркменский классик воспевал дружбу и братство, призывал к миру, единству и солидарности, подчеркивал важную роль науки и знаний. Именно эти идеалы и ценности лежат в основе деятельности по изучению космического пространства, его использованию в мирных целях во благо всех людей, живущих на планете Земля", - написал глава Народного совета, пригласив Кононенко на празднование юбилей поэта в Туркмению.

В воскресенье Кононенко в 11:30:08 мск превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток. В июне специальный корреспондент ТАСС отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения).