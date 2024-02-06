Выпуск ракет BrahMos-NG начнется в конце 2025 года

На новом заводе будут серийно производить российско-индийские крылатые ракеты

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Новый завод, где будут серийно производить российско-индийские крылатые ракеты нового поколения BrahMos-NG, начнет работу в конце 2025 года, сообщил ТАСС директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на оборонной выставке World Defense Show.

"У нас сейчас строится большой завод для серийного производства ракет BrahMos-NG в Лакхнау. Здания будут построены уже в марте-апреле. Далее планируется установка оборудования, пуско-наладочные работы и начало производства к концу 2025 года - началу 2026 года. Когда будут готовы первые летные образцы, завод уже должен быть готов к их серийному производству", - сказал он.