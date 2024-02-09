Япония в феврале запустит спутник для изучения космического мусора

В компании Astroscale Japan заявили, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с обломками в космическом пространстве

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Японская компания Astroscale Japan проведет запуск первого спутника, который предназначен для изучения космического мусора, а сама миссия может проложить дорогу к организации коммерческой уборки обломков с орбиты Земли. Об этом заявлено на сайте проекта.

Аппарат ADRAS-J будет запущен с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, 19 февраля. Спутник высотой 1,2 м и шириной 80 см оснащен множеством небольших двигателей, что позволяет ему маневрировать в космическом пространстве и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние.

ADRAS-J должен будет изучить части ступени японской ракеты-носителя H2A, запущенной в 2009 году, сделать их снимки и передать информацию на Землю. В Astroscale Japan заявляют, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором.

В случае ее успеха компания намерена продолжить развивать технологии уборки мусора на орбите Земли, сотрудничая при этом с правительствами и коммерческими предприятиями в разных странах.