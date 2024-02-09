Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на целевую орбиту

Пуск провели Воздушно-космические силы России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Как сообщалось, Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. "В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорилось в сообщении.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.