Космонавт на МКС показал сладости и фрукты, доставленные на "Прогрессе МС-26"

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился видеозаписью, на которой гостинцы парят в невесомости

МКС, 21 февраля. /ТАСС/. Космонавты распаковали сладости и фрукты, доставленные на Международную космическую станцию (МКС) грузовым кораблем "Прогресс МС-26", передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью, на которой различные сладости и фрукты парят в невесомости. "Гастрономический привет с Земли! Все гостинцы и подарки уже у нас на нашей космической станции", - сказал Кононенко.

"Прогресс МС-26" доставил на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля прибыли 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.