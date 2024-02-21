Медкомиссия признала годными к полету космонавтов Новицкого, Вагнера и двух белорусок

По планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полету российских космонавтов Олега Новицкого и Ивана Вагнера, а также участниц космического полета из Белоруссии Марину Василевскую и Анастасию Ленкову. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось заседание главной медицинской комиссии. <…> По результатам заседания было вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой", - говорится в сообщении.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером которой выступает ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.