В Индии завершили испытания ракетного двигателя для будущей пилотируемой миссии

В общей сложности двигательная установка проработала в тестовом режиме около 4 часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно завершила испытания криогенного двигателя для будущей первой пилотируемой миссии страны. Об этом ISRO сообщила в пресс-релизе.

"ISRO достигла значительной вехи в адаптации криогенного двигателя CE20 для пилотируемой ракеты-носителя LVM3 в рамках миссии "Гаганьян", заключительный раунд наземных испытаний состоялся 13 февраля", - говорится в сообщении ведомства.

Испытания прошли в штате Одиша на полигоне на горе Махендрагири. Они включали разные компоненты, в том числе демонстрационный тест, проверку работы на продолжительной нагрузке как в штатных условиях, так и в нештатных. "Все наземные испытания двигателя CE20 для миссии "Гаганьян" успешно завершены", - добавили в ISRO.

В общей сложности двигательная установка проработала в тестовом режиме около 4 часов. "ISRO успешно выполнила приемо-сдаточные испытания ракетного двигателя, выбранного для первой непилотируемой миссии G1, которая предварительно запланирована на второй квартал 2024 года. Этот двигатель станет верхней ступенью для пилотируемой ракеты LVM3", - добавили в организации.

Если первый полет ракеты LVM3 без экипажа запланирован на второй квартал 2024 года, то запуск пилотируемой миссии планируется к концу 2025 года, об этом ранее говорил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия планировала отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена. Четверо индийских астронавтов уже прошли подготовку в российском Звездном городке.