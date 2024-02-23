Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны

По данным NASA, аппарат прилунился в 02:23 мск

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Прилунение произошло в 02:23 мск.

После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом. "Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну", - сказал в ходе трансляции глава Intuitive Maсhines Стив Алтемус.

Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.

Как отметили в компании, грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны "заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности".

Это первая более чем за 50 лет посадка американского корабля на естественный спутник Земли. Причем впервые такую посадку осуществила частная компания, указывает телеканал CNN.

Это вторая попытка NASA отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

Это вторая попытка NASA отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.