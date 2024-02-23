Эксперт считает, что частные компании пока не будут летать к Марсу

По словам историка космонавтики Александра Железнякова, они ограничатся Луной и астероидами

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Интересы частных космических компаний пока что будут сосредоточены на освоении Луны и астероидов, но в обозримом будущем возможны и частные миссии к Марсу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков в связи с прилунением американского модуля Nova-C - первого частного космического аппарата, совершившего мягкую посадку на Луну.

"Интересы частников будут сосредоточены в первую очередь на Луне и, может быть, на астероидах. Марс будет чуть позже", - ответил историк на вопрос о том, представляет ли он себе в обозримом будущем частный марсоход.

По мнению Железнякова, современное освоение Луны охарактеризовано интересом со стороны не только правительств, но и частных компаний. "Это не первый полет частного аппарата [к Луне] - до этого в этом году была неудачная попытка другой американской компании запустить аппарат - миссия Peregrine закончилась неудачей. Была частная попытка у японцев посадить свой аппарат [Hakuto-R] на Луну, есть планы других частных компаний. Конечно, это тенденция, и говорит о том, что Луна сейчас привлекла не только правительственные агентства, как это было во время первой лунной гонки полвека назад, но и частников", - сказал он.

Историк добавил, что космические компании видят в этих полетах перспективы как в разработке новых технологий, так и в освоении лунных ресурсов. "Так что, да, это началось и будет продолжаться", - отметил Железняков.

Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил мягкую посадку на лунную поверхность в 02:23 мск 23 февраля. Это стало первое за более чем 50 лет прилунение американского аппарата, и первое в истории прилунение, выполненное частной компанией. При этом Intuitive Machines рассчитывает до конца года отправить к Луне еще два модуля Nova-C.