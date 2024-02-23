СМИ: Индия построит второй космодром для запуска малых спутников

Стоимость проекта оценивается в почти $115 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Индии намерены построить второй космодром в стране для запуска малых спутников. Об этом сообщила газета Deccan Herald.

По информации издания, правительство штата Тамилнад на юге страны завершило приобретение земли под этот проект. Известно, что космодром появится в городе Куласекарапаттинам на площади 9 кв. км. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд рупий (почти $115 млн). Планируется, что 28 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в церемонии закладки первого камня при строительстве.

Ученые Индийской организации космических исследований заявили, что новый космодром поможет сэкономить топливо, поскольку спутники, запускаемые отсюда, смогут двигаться напрямую на юг, в отличие от спутников, запущенных с острова Шрихарикота в Бенгальском заливе, которые летят в юго-восточном направлении после старта из Космического центра имени Сатиша Дхавана, чтобы избежать полета над Шри-Ланкой и совершить резкий маневр в сторону Южного полюса.

Правительство штата также планирует создать вокруг космодрома парк космической промышленности и топлива, чтобы привлечь в регион научно-технические и конструкторские фирмы.

Первый индийский космодром расположен на острове в 100 км севернее города Ченнаи в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Первый успешный пуск с этого космодрома совершен 18 июля 1980 года, когда с помощью ракеты SLV-3 был успешно запущен спутник Rohini-1.