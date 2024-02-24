Роскосмос сообщил, что орбиту МКС подняли на 3 км перед пересменкой "Союзов"

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции составила 418,72 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед пересменкой пилотируемых кораблей "Союз", которая планируется весной. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24", запланированных на весну 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,04 км и составила 418,72 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-26". Они были включены в 03:21 мск и проработали 1 053,12 секунды.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.