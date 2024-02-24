Китай анонсировал новое поколение космических кораблей

Новая серия будет представлена в двух вариантах - корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения "Мэнчжоу" ("Лодка мечты").

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах - корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название "Лань Юэ" ("Объять Луну"), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893-1976).

Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков.