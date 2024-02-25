СМИ: Хайнань обеспечит запуск к Луне космического корабля нового поколения "Мэнчжоу"

По данным гаеты Hainan Ribao, параллельно конструкторы КНР создают новую ракету-носитель CZ-10 ("Чанчжэн-10"), которая сможет вывести корабль на орбиту

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Космодром Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань обеспечит запуск к Луне пилотируемого космического корабля нового поколения "Мэнчжоу" и посадочного модуля "Ланьюэ". Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По сведениям издания, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники активно реализует проект по подготовке прототипов указанных летательных аппаратов. Параллельно конструкторы КНР создают новую ракету-носитель - это CZ-10 ("Чанчжэн-10"), которая будет построена к 2030 году и выведет их на орбиту.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР ранее объявило названия космического корабля и посадочного модуля нового поколения, которые будут использованы на предстоящем этапе национальной лунной программы - "Мэнчжоу" ("Лодка мечты") и "Ланьюэ" ("Объять Луну"). В обозримом будущем Китай планирует осуществить миссию по высадке тайконавтов на естественном спутнике Земли.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в КНР способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех китайских аналогов. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая привлекает миллионы туристов. Они ежегодно приносят доход в сотни миллионов долларов.

С космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотный аппарат для исследования Луны "Чанъэ-5". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.