Астронавт NASA рассказал, что с нетерпением ждет российского творога на борту МКС

Он стартует туда 1 марта вместе с российским космонавтом Александром Гребенкиным и астронавтами NASA Мэттью Домиником и Джанетт Эппс

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Барратт сказал, что с нетерпением ждет возможности съесть российский творог на борту Международной космической станции (МКС), куда он стартует 1 марта вместе с российским космонавтом Александром Гребенкиным и астронавтами NASA Мэттью Домиником и Джанетт Эппс.

"Честно говоря, не могу дождаться, когда попаду за камбузный столик и съем морской коктейль с креветками и российский творог", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Космический центр Кеннеди во Флориде.

У членов экипажа миссии Crew-8 поинтересовались, какие блюда они закажут для последнего приема пищи на земле перед отправлением на МКС. "Нам задают такие вопросы, потому что думают, что мы оказываемся там и жутко скучаем по еде, но это не так. На протяжении шести месяцев мы едим блюда, которые отлично подходят окружающей нас волшебной обстановке. <...> Думаю, я поем лосось и овощи на гриле", - ответил Барратт.

Александр Гребенкин, в свою очередь, сообщил, что закажет первое и второе блюда. "Думаю, что каждый заказал что-то особенное. Я решил все-таки заказать традиционное меню. Это будет обязательно суп, овощи зеленые и мясо - второе [блюдо] с гарниром. В общем-то ничего особенного", - сказал он.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно.