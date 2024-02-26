В JAXA смогли установить связь с лунным модулем, пережившим лунную ночь

Аппарат сохранил возможно поддержания связи

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) установили связь с лунным модулем SLIM, который сумел пережить лунную ночь.

"Прошлой ночью модулю SLIM была направлена команда и получен ответ, подтверждающий, что аппарат пережил лунную ночь и сохранил возможность [поддержания] связи", - говорится в сообщении агентства. Так называемая лунная ночь, когда в определенной точке на спутнике Земли полностью отсутствует солнечный свет, длится более 14 земных суток. Ранее специалисты допускали, что электроника SLIM может выйти из строя в этих суровых условиях.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры. 1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.