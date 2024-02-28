NASA сообщило, что спутники США и РФ прошли на небольшом расстоянии друг от друга

Их столкновения не произошло

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Спутник NASA для наблюдения за атмосферой и российский космический аппарат проследовали на небольшом расстоянии друг от друга, их столкновения не произошло. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Американское космическое ведомство ранее сообщило о возможности столкновения двух аппаратов, которое могло бы привести к "образованию значительного числа обломков". В NASA подчеркивали, что вероятность столкновения является низкой.

"Министерство обороны подтвердило, что аппарат NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) и российский спутник "Космос-2221" безопасно проследовали рядом друг с другом на орбите в среду, 28 февраля, примерно в 01:34 по времени Восточного побережья США. NASA подтвердило, что TIMED функционирует", - отметили в ведомстве. По его сведениям, эти спутники в дальнейшем сблизятся, но "это было самое небольшое расстояние между ними, согласно текущим прогнозам их перемещения на орбите, поскольку они постепенно отдаляются друг от друга". На каком именно расстоянии были аппараты, не уточняется.

В NASA отметили, что TIMED предназначен для изучения влияния солнечной активности и деятельности человека на атмосферу Земли.