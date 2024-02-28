В Роскосмосе сообщили, что специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС

В госкорпорации добавили, что экипажу ничего не угрожает

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса фиксируют утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС), экипажу ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что устаревание конструкции МКС приводит к тому, что ремонтно-восстановительные работы занимают у экипажа значительное время. Так, по словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, на ремонт уходит до 50% полезного времени космонавтов.

Ранее руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано на брифинге заявил, что на российском сегменте МКС наблюдается небольшая утечка воздуха в хвостовой части. По данным специалиста, за последние дни утечка увеличилась. По его словам, ситуация не угрожает безопасности экипажа.