В NASA сообщили, что утечка воздуха в российском сегменте МКС увеличилась

Руководитель программы МКС в управлении Джоэль Монтальбано добавил, что угрозы экипажу нет

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Утечка воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС) увеличилась, но не угрожает безопасности экипажа. Об этом заявил руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано.

"Мы наблюдаем небольшую утечку в кормовой части МКС. <...> Примерно за неделю до последнего запуска [грузового корабля] "Прогресс" и его стыковки [с МКС] эта утечка увеличилась", - сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску к космической станции миссии Crew-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным.

"Мы работаем с российскими коллегами над следующими шагами. Прямо сейчас это не влияет серьезно на безопасность экипажа", - добавил Монтальбано.

Запуск корабля Crew Dragon с Гребенкиным на борту запланирован на 1 марта. В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.