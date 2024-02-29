Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Пуск состоится 29 февраля в 08:43 мск

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским, сообщил представитель "Роскосмоса".

"Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 и 18 российских и иностранных попутных малых спутников, и ее пуск с площадки 1С 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени", - сказал он.

Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 - его выведение на целевую орбиту планируется в течение часа после старта. Спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе "Спутникса", что вместе с "Метеором-М" на орбиту отправятся 17 спутников производства компании. В среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур также заявил, что на российской ракете-носителе 29 февраля будет запущен иранский спутник Pars-1.

Предыдущий "Метеор-М" был запущен с Восточного в июне 2023 года. Тогда вместе с ним на орбиту отправились 42 попутных космических аппарата, в том числе из Белоруссии, Малайзии и ОАЭ. Одновременный запуск такого числа спутников стал рекордом в истории отечественной космонавтики.

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