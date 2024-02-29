Ракета "Союз" с 18 попутными спутниками стартовала с Восточного

Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с площадки 1С космодрома Восточный, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета стартовала в 08:43 мск. Выведение "Метеора-М" разгонным блоком на целевую орбиту займет около 50 минут. Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат", гидрометеорологического спутника "Метеор-М" №2-4 и 18 малых космических аппаратов успешно отделилась от третьей ступени. Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе российской частной компании "Спутникс", вместе с "Метеором-М" на орбиту отправятся 17 спутников производства компании. 28 февраля министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур также заявил, что на российской ракете-носителе будет запущен иранский спутник Pars-1.

Спутник "Метеор-М" оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, а также аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

В новость внесены изменения (8:56 мск) - добавлена дополнительная информация.