Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 17 российских и один иранский спутник

Из них 16 аппаратов пополнят группировку автоматической идентификационной системы Sitro-Ais для трекинга морских судов, а "Зоркий-2М" войдет в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 29 февраля. / ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат", запущенный с космодрома Восточный, вывел на орбиты 17 российских и один иранский малый спутник в качестве попутной нагрузки к метеоспутнику "Метеор-М" №2-4. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Совместно с космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 в интересах Иранского космического агентства на орбиту выведен иранский малый космический аппарат "Парс-1", который является спутником-демонстратором, предназначенным для отработки технологий дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Кроме того, на орбиту выведены 17 малых спутников, произведенных российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group). Из них 16 аппаратов пополнят группировку автоматической идентификационной системы Sitro-Ais для трекинга морских судов, а "Зоркий-2М" войдет в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.

Ракета со спутниками стартовала в 08:43 мск. Через 9 минут и 23 секунды она вывела разгонный блок "Фрегат" с аппаратами на низкую околоземную орбиту. Выведение "Метеора-М" на орбиту высотой 820 километров заняло примерно час, после чего "Фрегат" приступил к доставке на целевые орбиты малых спутников.

Космический аппарат Pars-1 изготовлен Иранским центром космических исследований. Контракт на его запуск был подписан в рамках реализации российско-иранских договоренностей, достигнутых в ходе встречи гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова с президентом Иранского космического агентства Хасаном Саларийе на Международном авиасалоне Iran Air Show 2022.