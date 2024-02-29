Космонавты на МКС апробировали новый костюм для профилактики влияния микрогравитации

Спецкор ТАСС Олег Кононенко поделился видеозаписью тренировки в новом костюме

МКС, 29 февраля. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) апробировали новый тренировочно-нагрузочный костюм (ТНК-БД) для профилактики неблагоприятного воздействия микрогравитации, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью тренировки в новом костюме. "Институт медико-биологических проблем РАН совместно с НПО "Динафорс" разработали усовершенствованный тренировочно-нагрузочный костюм ТНК-БД новой конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками и с учетом замечаний и предложений космонавтов. Новый костюм был доставлен на борт МКС в феврале на "Прогрессе МС-26" и используется мною впервые. Также новый костюм получил Николай Чуб", - сказал Кононенко.

По его словам, по сравнению с предыдущей моделью новая версия состоит из полужесткого корсета анатомической формы с плечевой системой лямок и силовых лент с карабинами для подсоединения к российскому тренажеру "Беговая дорожка" БД-2. "Плечевая система лямок во время тренировки находится в зафиксированном положении на спине, равномерно распределяя нагрузку на плечи и не препятствуя движению рук во время бега. Жесткие трущиеся элементы в конструкции отсутствуют, обеспечивая комфортность его использования. Отмечу, что наш тренажер БД-2 также снабжен системой виброизоляции", - рассказал Кононенко.

Космонавт добавил, что тренировки на беговой дорожке являются наиболее эффективными с точки зрения сохранения силовых свойств опорно-двигательного аппарата, а также активности системы регуляции позы и способности перемещаться по поверхности. "В условиях космического полета, когда сила взаимодействия тела с опорой отсутствует, требуется разработка специальных нагрузочных устройств. Во время тренировки на дорожке необходимо воспроизвести нагрузку по вертикальной оси тела, близкую действию силы тяжести на Земле. Создание и распределение продольной нагрузки обеспечивается специальным тренировочно-нагрузочным костюмом", - уточнил он.

Космонавт также рассказал, что величина нагрузки, которую обеспечивает костюм, составляет обычно 50-70% от веса тела человека на Земле. Кононенко отметил, что в этом случае тренировка будет наиболее эффективна, а система "притяга" дает возможность оставаться на полотне дорожки при выполнении беговых упражнений.

Система профилактики

Разработка системы профилактики неблагоприятного воздействия микрогравитации на организм человека - одно из главных достижений российской космической физиологии. "Ведущая роль в создании и постоянном совершенствовании системы профилактики принадлежит Институту медико-биологических проблем РАН. Учеными института была разработана система физических упражнений, включающая беговые упражнения с имитацией опорных нагрузок, сопоставимых с таковыми на Земле, силовые упражнения для поддержания мышечного тонуса, а также велоэргометрические упражнения в режиме, обеспечивающем тренировку сердечно-сосудистой системы", - подчеркнул спецкор ТАСС.

Он также отметил, что кроме физических упражнений в российскую систему профилактики входят дополнительные средства, которые могут применяться как совместно с упражнениями для усиления их эффекта, так и отдельно в качестве нагрузочных устройств в случае невозможности выполнения упражнений.