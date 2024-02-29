Космонавты на МКС посмотрели послание Путина Федеральному собранию

Послание стало рекордным по продолжительности, президент выступал 2 часа и 6 минут

МКС, 29 февраля. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) посмотрели послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью с борта МКС. "Посмотрели послание президента РФ Федеральному собранию", - сказал Кононенко.

Президент России Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию России. Оно стало рекордным по продолжительности. Путин выступал 2 часа и 6 минут.