Японский лунный модуль SLIM перевели в спящий режим до конца марта

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, вероятность отказов в работе систем повышается из-за перепадов температур в связи с наступлением лунной ночи

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Японский лунный модуль SLIM вновь переведен в спящий режим в связи с заходом солнца в кратере Сиори на Луне. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По словам специалистов, вероятность отказов в работе его систем повышается из-за перепадов температур в связи с наступлением лунной ночи. Однако, несмотря на это, в JAXA вновь попытаются активировать SLIM в последней декаде марта.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.