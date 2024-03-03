Yonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

На фотографиях видны центр города и суда в порту, рассказал источник агентства

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в "хорошем разрешении". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - сказал источник. По данным агентства, спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании.

Южнокорейские власти ожидают, что качество фотографий в следующем месяце будет выше. По словам другого источника, полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря 2023 года с базы Ванденберг в штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX. В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР. Второй спутник планируется отправить на орбиту в апреле.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Спустя несколько дней после пуска лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ему показали фотографии "важных целей на территории противников", в том числе на территории Южной Кореи и США. В Сеуле, основываясь на обломках после неудачных пусков, считают, что "Маллигён-1" не походит для разведывательных целей из-за низкого разрешения.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Пхеньян может запустить второй разведывательный спутник уже в марте, чтобы опередить Республику Корея.