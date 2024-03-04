Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди был произведен в 22:53 по местному времени

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 стартовал в воскресенье к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был произведен в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта). Как ожидается, стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится 5 марта. Запуск космического корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте и августе 2023 года космонавты Роскосмоса Андрей Федяев и Константин Борисов в составе миссий Crew-6 и Crew-7 соответственно.

Помимо Гребенкина, в экипаж миссии Crew-8 входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить по 2025 год.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.