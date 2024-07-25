Космонавт Артемьев заявил, что РФ всегда готова помочь другим странам в космосе

Такая позиция распространяется в том числе на ситуацию с кораблем Boeing Starliner, отметил Герой России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Герой России, космонавт Олег Артемьев заявил, что Российская Федерация всегда готова помогать другим странам в космосе, в том числе и в ситуации с кораблем Boeing Starliner. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Фестиваля новых медиа.

"Мы всегда готовы протягивать руку помощи, потому что космос это такая сфера интересов, такая сфера работы - взаимная поддержка необходима независимо от того, в каких отношениях страны находятся на Земле. В космосе для нас первое дело - это взаимовыручка, - мы знаем, что они нам помогут, а они знают, что мы им поможем", - рассказал Артемьев.

Он напомнил, что проблемы на Starliner связаны с работой двигательной установки. "Сейчас идут на Земле испытания, которые позволят понять, безопасно ли спускаться на этом корабле", - сказал космонавт.

Артемьев добавил, что у всех мировых космических агентств на первом месте стоит безопасность экипажа, на втором - сохранение технического состояния станции, на третьем - выполнение программы полета.

Свой первый пилотируемый полет в составе МКС совершает корабль CST-100 Starliner компании Boeing. Ракета с кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя чуть больше суток Starliner пристыковался к МКС.

Корабль CST-100 Starliner компании Boeing уже полтора месяца находится на Международной космической станции в рамках его первой пилотируемой миссии. Запланированная продолжительность миссии составляла восемь дней, однако NASA несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри "Бутча" Уилмора и Суниты Уильямс - дата их возвращения на Землю не определена.