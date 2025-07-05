Корабль "Прогресс МС-31" с 2,6 тонн грузов "причалит" к МКС в ночь на 6 июля

Предполагается, что аппарат пробудет в составе станции около 167 суток

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-31", доставляющий 2 625 кг грузов в рамках 92-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС), пристыкуется к модулю "Поиск" в ночь на 6 июля.

Стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента МКС планируется 6 июля в 00:27 мск. Предполагается, что корабль пробудет в составе станции около 167 суток.

"Прогресс МС-31" доставит на станцию около 2,6 т грузов, среди которых 1 205 кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и санитарно-гигиенических средств и других сухих грузов, почти 1 т топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На корабле также прибудут укладки для научных экспериментов "Биодеградация", "Виртуал", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.