"Прогресс МС-31" доставил на МКС свежие фрукты и посылки от родных

По словам космонавта Алексея Зубрицкого, в ближайшее время сотрудникам МКС предстоят заключительные операции с оборудованием станции, а на следующий день они приступят к открытию люков и разгрузке

МКС, 6 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-31" в числе прочих грузов доставил на Международную космическую станцию (МКС) свежие фрукты и овощи, а также посылки от родных космонавтов. Об этом рассказал специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС Алексей Зубрицкий, который также поделился кадрами приближения грузовика к станции.

"С нетерпением ждали момента стыковки, так как, помимо штатно доставляемого на станцию оборудования, там еще есть свежие овощи и фрукты и посылки от наших семей", - признался космонавт.

5 июля прошла заключительная подготовка к встрече грузового корабля. Российские космонавты совместно с инструктором на Земле разобрали циклограмму сближения, причаливания и стыковки грузовика со станцией, занесли времена в бортовую документацию и еще раз разобрали возможные нештатные ситуации. "Мы были полностью готовы к встрече корабля", - сказал Зубрицкий.

По его словам, в ближайшее время космонавтам предстоит ряд заключительных операций с оборудованием станции, а уже на следующий день они приступят к открытию люков и разгрузке "Прогресса МС-31".