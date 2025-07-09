На Солнце произошла новая сильная вспышка

Ее продолжительность составила 28 минут

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новую вспышку предпоследнего класса мощности - М - зафиксировали на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 июля в 07:25 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 (N20E78) продолжительностью 28 минут", - сообщает институт.

8 июля сообщалось о первой в этом месяце вспышке класса М.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, обе вспышки не окажут на Землю никакого влияния.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.