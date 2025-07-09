На Байконуре до конца года реализуют проект "Байтерек"

Пуск запланирован на декабрь, уточнил глава Роскосмоса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Совместный проект России и Казахстана "Байтерек" будет осуществлен до конца года, пуск запланирован на декабрь. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"До конца года у нас на космодроме Байконур, совместно с казахстанскими партнерами, реализовывается проект "Байтерек". Казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а Роскосмос - обязательства по запуску новой ракеты "Союз-5". И на декабрь текущего года данный запуск запланировали", - сказал Баканов.