Баканов: российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО

Глава Роскосмоса отметил, что помимо РКК "Энергия" к проекту создания РОС подключен целый спектр организаций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) создается на базе отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Во-вторых, это так называемая PLM. Это полный цикл разработки. Здесь также мы, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счет внедрения таких технологий. И Российскую орбитальную станцию, которая придет на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте", - сказал Баканов.

Он подчеркнул, что помимо РКК "Энергия" к проекту создания РОС подключен целый спектр организаций. "Это и Центр Хруничева, который ракету-носитель "Ангара" будет для нее делать, и ЦЭНКИ - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который готовит космодром. Таким образом, мы сквозным образом будем видеть всю цепочку создания продукта", - добавил глава Роскосмоса.