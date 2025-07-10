Космонавт Платонов намерен взять на МКС игрушки своих детей

Он также отметил, что на орбите предстоит "много необходимой работы и полезных исследований"

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Платонов, который в составе экипажа Crew-11 отправится в конце июля на Международную космическую станцию (МКС), намерен взять в полет фотографии и игрушки своих детей.

"Я возьму с собой несколько фотографий и пару игрушек моих детей. Больше ничего необычного, только вещи, которые будут напоминать мне о Земле и о семье", - сказал он на пресс-конференции экипажа в Хьюстоне (штат Техас).

Платонов сказал, что на орбите предстоит "много необходимой работы и полезных исследований". "Надеюсь, что справился с процессом подготовки на самые хорошие оценки, и обещаю, что в полете я не подведу", - добавил он на русском языке.

С сентября 2024 года космонавт Роскосмоса проходит подготовку с астронавтами NASA Зеной Кардман, Майклом Финком и японским астронавтом Кимия Юи. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида намечен на 31 июля.