Зарегистрировано крупнейшее слияние черных дыр в космосе

Это самые мощные события, которые можно наблюдать во Вселенной, указал глава Института гравитационных исследований Кардиффского университета Марк Хэннэм

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Международная группа ученых, участвующая в проекте Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), зафиксировала самое крупное в истории слияние черных дыр в космическом пространстве в 10 млрд световых лет от Земли. Об этом со ссылкой на ученых сообщила британская газета The Guardian.

"Это самые мощные события, которые мы можем наблюдать во Вселенной, но когда сигналы достигают Земли, они оказываются самыми слабыми из тех, что мы [ученые] можем измерить", - сказал газете один из участников проекта, глава Института гравитационных исследований Кардиффского университета Марк Хэннэм.

Слияние дыр удалось зафиксировать благодаря сверхчувствительным детекторам гравитационных волн. По словам Хэннэма, обе черные дыры сами по себе являлись самыми тяжелыми из тех, чью массу удалось достоверно зарегистрировать: первая из них тяжелее Солнца в 103 раза, вторая - в 137 раз. При этом обе дыры длительное время вращались друг вокруг друга на скорости в 400 тыс. раз быстрее обращения Земли вокруг Солнца, теоретически это предельная скорость для подобных объектов.

Такую большую массу и другие аномальные параметры ученые объясняют тем, что эти космические тела также стали следствием слияния более мелких черных дыр.

Марк Хэннэм пояснил, что ученые ожидают в перспективе и более крупных слияний черных дыр по мере развития научно-технической базы для их фиксации. До 1990-х годов за черными дырами могли наблюдать только с помощью регистрации параметров электромагнитного излучения, затем новая технология фиксации гравитационных волн значительно расширила возможности ученых. Внедрение нового оборудования в течение ближайших 10-15 лет в мировых обсерваториях "сможет преподнести сюрпризы, которых мы можем не ожидать".

Проект LIGO был инициирован в 1992 году, международное сообщество обсерватории объединяет порядка 40 научно-исследовательских институтов и 1,5 тыс. ученых из более чем 20 стран мира, в том числе США, Великобритании, России, Германии, Канады, Израиля, Китая, Индии и Бразилии. Главная задача проекта - экспериментальное обнаружение гравитационных волн космического происхождения.