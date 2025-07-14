Корабль Crew Dragon с экипажем отстыковался от МКС

Корабль приводнится у побережья Калифорнии 15 июля

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем в составе четырех человек отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на странице SpaceX в X.

Отстыковка произошла в 07:15 по времени Восточного побережья США (14:15 мск). Ожидается, что корабль приводнится у побережья штата Калифорния 15 июля.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с коммерческим экипажем состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 25 июня. Полет до орбитальной станции занял чуть более суток. Экипаж, в состав которого входят бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла, пробыл на МКС порядка 18 дней.

Первоначально пуск должен был состояться в мае, но он неоднократно переносился из-за погодных условий и технических проблем, включая утечку жидкого кислорода. Первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа NASA и компания Axiom Space осуществили в апреле 2022 года.