Рукопожатие на орбите: 50 лет назад началась экспедиция "Союз" - "Аполлон"

Стыковка корабля "Союз" с американским "Аполлоном" стала прообразом будущей МКС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран стартовал 50 лет назад, 15 июля 1975 года. Стыковка советского корабля "Союз" с американским кораблем "Аполлон" стала прообразом будущей Международной космической станции.

Начало экспериментальному проекту "Союз" - "Аполлон" было положено 26-27 октября 1970 года. В это время в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей. В 1972 году было подписано соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое предусматривало стыковку советского пилотируемого корабля "Союз" и американского космического корабля "Аполлон" в открытом космосе с взаимным переходом космонавтов.

В соответствии с советской программой подготовки к совместному космическому эксперименту 2-8 декабря 1974 года был выполнен полет модернизированного корабля "Союз-16". В ходе этого полета проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности, испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения некоторых совместных научных экспериментов и проведение односторонних экспериментов, а также формирование монтажной орбиты с высотой 225 км и другие.

Встреча над Эльбой

Корабль "Союз-19" стартовал с космодрома Байконур 15 июля 1975 года в 15:20. В составе экипажа находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Через 7,5 часов с мыса Канаверал взлетел американский "Аполлон", в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд. 17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции.

Командир экипажа "Союз" Алексей Леонов впоследствии рассказывал, что по сценарию открытие люка и рукопожатие должны были произойти над Москвой, но процесс стыковки ускорился. "В итоге мы открыли люк и пожали руки над Эльбой - это символично. Я пожал Стаффорду руку и втащил его в наш корабль. За столом мы сидели все вместе в нашем корабле", - вспоминал Леонов в беседе с ТАСС в 2015 году.

Во время полета было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. Космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили космические эксперименты и много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю. Проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности (в частности, сброс давления в отсеках корабля до 520 мм ртутного столба), испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата.

Возвращение на Землю

Корабли расстыковались 19 июля 1975 года. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. Советские космонавты вернулись на Землю 21 июля 1975 года. Спускаемый аппарат корабля "Союз-19" совершил мягкую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане (общее время полета - 5 суток 22 часа 31 минута). Командный модуль "Аполлона" с астронавтами приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете (9 суток 1 час 28 минут).

Опыт успешной реализации программы "Союз" - "Аполлон" послужил основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", в рамках которых российские космонавты и грузы доставлялись на орбиту шаттлами, а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции "Мир". Кроме того, проект заложил основу для проведения совместных экспедиций с участием многих государств мира и эксплуатации Международной космической станции.