Космический грузовик Tianzhou-9 состыковался с орбитальной станцией КНР

Вес груза, который корабль доставил на орбиту, составляет примерно 6,5 тонны, сообщило Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль Tianzhou-9 ("Тяньчжоу-9") успешно состыковался с главным модулем орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск Tianzhou-9 состоялся в 05:34 по пекинскому времени (00:34 мск) с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. Он был осуществлен при помощи ракеты CZ-7 ("Чанчжэн-7"), для которой это третья миссия за текущий год.

На станции находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля. Вес груза, который Tianzhou-9 доставил на станцию, составляет примерно 6,5 тонны. Он включает продовольствие и вещи команды, оборудование, новые скафандры и комплект тренажеров для тренировки мышц, предметы для проведения научных экспериментов, в том числе в области космической медицины.

CZ-7 - жидкотопливная двухступенчатая ракета нового типа с диаметром обтекателя 4,2 метра. Она достигает 53 метра в длину и способна доставить на низкую околоземную орбиту около 14 тонн груза (5,5 тонн на геостационарную).

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.