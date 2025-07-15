Зубрицкий: "Союз" - "Аполлон" стал ориентиром для космического сотрудничества

Без взаимодействия стран в сфере космоса невозможно "покорять Луну, Марс и более далекие планеты", считает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС

МКС, 15 июля. /ТАСС/. Совместный советско-американский космический проект "Союз" - "Аполлон" служит примером выстраивания сотрудничества в космической отрасли - без такого взаимодействия реализация космических проектов затянется надолго, а некоторые из них так и останутся лишь замыслом. Такое мнение выразил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС (Международной космической станции) Алексей Зубрицкий.

"Миссия "Союз" - "Аполлон" стала ориентиром того, как должно выглядеть сотрудничество в космосе. И если человечество планирует покорять Луну, Марс и более далекие планеты, то без международного сотрудничества мы будем достигать этих целей на десятилетия и столетия дольше, а некоторые цели так и останутся мечтами. Поэтому сотрудничество в космосе между странами должно сохраняться и приумножаться!" - сказал космонавт.

Его коллега на МКС космонавт Кирилл Песков сказал, что полет "Союза" и "Аполлона" - это то, с чего началось международное сотрудничество в космосе, которое сегодня переросло в совместную работу многих стран на борту МКС.

Космонавт на МКС Сергей Рыжиков отметил важность миссии "Союз" - "Аполлон" с технологической точки зрения - для реализации проекта необходимо было совместить два различных инженерных подхода, что в конечном итоге взаимно обогатило страны-участницы. "Программа стыковки и совместного полета кораблей "Союз" и "Аполлон" - несомненно, выдающаяся историческая веха не только в пилотируемой космонавтике, но и в планетарном масштабе, знаменующая сближение позиций двух ведущих мировых держав и улучшение взаимоотношений. Пожалуй, главным значением миссии стало понимание, что можно и нужно дружно жить и работать вместе, ставить амбициозные задачи и успешно совместно их решать, что впоследствии реализовалось в проекте МКС", - сказал он.