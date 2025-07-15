Роскосмос показал спутниковый снимок циклона над Москвой

В столице до конца суток будут дожди, ливень, гроза и град

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские спутники "Арктика-М" и "Электро-Л" с орбиты зафиксировали прохождение циклона, обрушившегося на центральную часть России и вызвавшего сильную непогоду в том числе в столице. Кадры распространил Роскосмос.

"Мониторинг прохождения циклона. Центральная часть России. Съемка "Электро-Л", "Арктика-М" аппаратура МСУ-ГС. КС за 15.07.2025", - говорится в подписи к фотографиям.

Ранее московский комплекс городского хозяйства сообщил, что до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град.