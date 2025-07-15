Корабль перед входом разделяется на приборный отсек и спускаемую капсулу, приборный отсек сгорает в атмосфере, а капсула с экипажем после прохождения плазмы и торможения до безопасной скорости раскрывает парашюты и приводняется, отметил спецкор ТАСС

МКС, 15 июля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС (Международной космической станции) Алексей Зубрицкий показал кадры входа корабля Crew Dragon компании SpaceX в плотные слои атмосферы и рассказал о том, как это происходит.

"Вчера мы проводили экипаж миссии Axiom-4 домой, а сегодня они совершили приводнение в Тихом океане, в районе побережья Лос-Анджелеса. Моему коллеге Кириллу Пескову удалось заснять процесс входа Crew Dragon в атмосферу. Так выглядит вход корабля в плотные слои атмосферы, корабль перед входом разделяется на приборный отсек и спускаемую капсулу, приборный отсек сгорает в атмосфере, а капсула с экипажем после прохождения плазмы и торможения до безопасной скорости раскрывает парашюты и приводняется", - пояснил космонавт.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе четырех человек миссии Axiom-4 (Ax-4) 15 июля совершил приводнение у берегов штата Калифорния. Отстыковка корабля от МКС состоялась в понедельник, таким образом путь от орбитальной станции до Земли занял около суток. Экипаж, в состав которого входят бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла, пробыл на МКС порядка 18 дней.